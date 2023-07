Hijos a tiempo completo, una preocupación latente en esta nueva era

El contexto latinoamericano es diferente, porque si bien existe desempleo el latino tiene una fuerte capacidad emprendedora, por lo que no habría razón para que los hijos vuelvan al hogar de sus padres. Sin embargo, el problema se presenta no tanto porque vuelvan sino porque no se van, tal vez por “la comodidad que implica el seguir siendo hijo y no asumir roles de adultos”.