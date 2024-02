Humanizar la terapia intensiva, un enfoque que permite a la familia estar cerca del paciente

De acuerdo con el especialista, dentro del enfoque tradicional, el familiar se encontraba con un paciente dormido, conectado a un montón de cables y tubos y no sabía absolutamente nada más sobre su ser querido, además el médico no le daba información sobre la condición del paciente o si se la daba era muy escueta y limitada, como decirles que su situación es incierta, que no sabía si iba a vivir o que vaya a rezar.