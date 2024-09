IA, big data y machine learning, indispensables para el análisis de datos médicos

“La IA nos ayuda a entender gran cantidad de información que muchas veces no podemos procesar de forma libre. Hay un crecimiento exponencial de los datos sanitarios que se nos hace difícil procesar con máquinas o computadoras sin la asistencia de la IA”, puntualiza.

Sin embargo, el investigador explica que las nuevas tecnologías no son una fórmula mágica y que se requieren profesionales que entiendan el funcionamiento de la IA y sus tecnologías para sacarles el mayor provecho a la hora de analizar los datos, de lo contrario, éstos no serán pertinentes o no reflejarán la realidad de una determinada población.