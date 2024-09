Implementar la IA en la salud requiere de evaluación y preparación previa

La inteligencia artificial (IA) es ya una aliada importante en el cuidado de la salud, sin embargo, su integración a los sistemas existentes no es una fórmula mágica, sino que requiere de ciertas condiciones, para que ésta no genere brechas más grandes que las que ya existen, así que: ¿Cómo saber si estamos listos como país para implementar el uso de la IA en la salud?

El uso de la inteligencia artificial está transformando la atención médica. La automatización y el manejo de grandes cantidades de datos pueden mejorar no solo la atención médica, sino también la gestión de sistemas, como el seguimiento de pacientes. Asimismo, también se está utilizando en la vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles, las principales causas de muerte en la población, que muchas veces no se están monitoreando lo suficiente.