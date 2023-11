Inclusión: la neurodivergencia no es una discapacidad sino una forma diferente de aprender

“El término reconoce el hecho de que ciertos trastornos del desarrollo son variaciones normales del cerebro. Y, aunque las personas neurodivergentes pueden tener dificultades, también tienen ciertos puntos fuertes. Los equipos con profesionales neurodivergentes en algunas funciones pueden ser un 30% más productivos que los que no los tienen (…)”, informa Deloitte.

· Dificultades en la interpretación del lenguaje no verbal, expresiones faciales o tono de voz. Algunas personas pueden tener un enfoque más directo en la comunicación.

Según Meneses, cuando un niño tiene problemas de comportamiento, lo mejor es validar sus sentimientos y ayudarle a resolver esos comportamientos hablando calmadamente, explicando la situación y no prometer algo si no se va a cumplir.

En cambio, cuando un niño neurodivergente sufre una crisis de ansiedad, “lo principal es no alzar la voz, se recomienda salir a caminar, respirar y una vez calmado volver a casa, hacerle sentir que no está solo y que el amor que sienten por él no va a cambiar jamás”, asevera la académica.