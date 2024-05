Inmersión e interactividad, el poder de las tecnologías emergentes en el aula

Esta expansión se ha logrado, en gran manera, gracias a la implementación de tecnologías emergentes e inmersivas en las aulas, las cuales permiten, no solo la educación virtual o híbrida, sino también la personalización de la enseñanza.

“Ya no se le puede tratar al joven como uno más de los 70 alumnos porque su percepción con relación a esta situación es nítida. Él se da cuenta que es un número más y esa insatisfacción va a generar una decepción. El chico sale, se frustra y la universidad pierde un alumno, el alumno sale de la universidad frustrado y, de repente, no vuelve a estudiar porque el contacto que tuvo durante el tiempo corto que estuvo no lo satisface. Eso nos ha hecho repensar la manera en la que se debe educar”, explica.