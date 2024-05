Innovación, transformación digital, sostenibilidad y proyección de la educación, propuestas de la primera jornada del FIIE 2024

En su intervención también desarrolló el concepto de la “hibridación”, que se entiende como “la idea de que todo aquello que se pueda hacer en la plataforma no se haga presencialmente en clases”. En consecuencia, lo que se haga en clases debe ser una experiencia de aprendizaje que trascienda aquello que uno individualmente podría hacer en su casa.

Para Pedró, en la oferta de posgrado ya no sólo se busca calidad y buen precio, sino también flexibilidad. “El HyFlex consiste en matricularse en un programa de posgrado y que el estudiante pueda decir: ‘Yo hoy vendré a clase, pero mañana quizás no, porque sé que dispongo de una tecnología que me permite estar conectado permanentemente si así lo deseo’”, explicó el director del instituto de la Unesco-Iesalc.