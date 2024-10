Innovar en la búsqueda bibliográfica y el análisis científico: el reto en la era digital

“Me puse en modo internet y vi la infinidad de información que existe. Ya no es necesario leer toda una novela en la biblioteca, porque los estudiantes pueden encontrar lo esencial en la red. Por eso, tuve que cambiar incluso el tipo de tareas que les doy”, comenta la docente.

Aprovechar herramientas digitales que optimicen las búsquedas y acorten los tiempos de investigación es esencial. No obstante, Gumiel destaca que la rapidez no debe comprometer la calidad del trabajo académico.

“Una revisión bibliográfica no consiste solo en recopilar textos. Se trata de identificar vacíos, errores o temas poco explorados. Este proceso es el primer paso antes de generar un aporte significativo al conocimiento”, puntualiza Gumiel.

Para realizar búsquedas eficaces en bases de datos científicas, es necesario utilizar una estructura bien definida. El empleo de términos clave y operadores booleanos (como AND, OR y NOT) permite refinar los resultados, mientras que herramientas específicas como las comillas (“”) para búsquedas exactas o el asterisco (*) para variaciones de palabras amplían las posibilidades de encontrar información relevante.