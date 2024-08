Inteligencia artificial, una poderosa herramienta para los profesionales de la salud

Para Venegas, esta realidad nos hace reflexionar sobre la importancia de la formación de profesionales médicos en consonancia con el desarrollo tecnológico. “No podemos permitir que un estudiante llegue al aula y que el docente le pida que se desconecte. En la formación profesional es necesario tener la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, no podemos formar médicos de manera tradicional, para que vivan una realidad profesional tradicional, si nosotros sabemos que la realidad de los médicos que se están formando en este momento está cambiando”.

“El futuro de la salud es digital”, dice Venegas, por lo tanto la formación de nuevos médicos debe incluir el uso de la IA y las nuevas tecnologías desde el primer día, lo cual es posible de alcanzar mediante la metodología de resolución de casos, que confronta al estudiante a retos reales para medir no solo sus conocimientos, sino su aplicación y el uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

“Utilizando la metodología de resolución de casos, queremos que se vivan experiencias de aprendizaje, donde no solamente vamos a medir cuánto saben, sino cuánto aplican del conocimiento, pero además cómo hacen uso de las herramientas tecnologías disponibles”, expresa.

La inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser altamente eficaz en la detección y prevención de diversas enfermedades, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. En particular, se han desarrollado sistemas informáticos capaces de diagnosticar con alta precisión varios tipos de cáncer, como el de cérvix, útero, cabeza, cuello y próstata.

No obstante, la realidad demuestra que, en ciertas ocasiones, este protocolo estandarizado no es efectivo. Ya sea por la falta de evidencia disponible, por el tiempo limitado para tomar decisiones, o porque las decisiones sobre algunos pacientes no siempre pueden ser objetivas, el protocolo puede fallar.