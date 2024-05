Interpretar las aspiraciones de los estudiantes y la sociedad, la labor de las universidades

“No debemos olvidar que el proceso educativo es transformador, es cambiante, mueve las raíces mismas de la estructura socioeconómica de un país y nos puede condicionar, ir hacia un modelo de desarrollo mucho más acelerado o puede ser un modelo que no responda a las demandas socialmente jerarquizadas y que estemos formando profesionales que no podrían, no pueden o no podrán llevar a cabo ese proceso transformador de la sociedad”, acota el experto.