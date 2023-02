Inversión en criptoactivos: una prohibición no limitará el avance de las tecnologías financieras

A pesar de su alcance y la influencia de personalidades como Elon Musk, organismos como el Banco Mundial , el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran escépticos al uso de estos criptoactivos. Bolivia, no se aleja de la postura que han tomado los organismos internacionales.

“Las criptomonedas no son legales en Bolivia y no puedes hacer transacciones bancarias con ellas. Cuando logras comprar criptomonedas no llegas a conocer al vendedor, por ello puedes ser estafado fácilmente”, se leía en el comunicado.