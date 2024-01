Investigación, elemento vital que conecta la universidad con la realidad

La esencia de la universidad no se limita a la mera transmisión de conocimientos, sino que también reside en la generación de nuevos entendimientos y descubrimientos.

La investigación universitaria no sólo impulsa el avance de la ciencia y la tecnología, sino que, también, contribuye a la comprensión de los problemas sociales, económicos y ambientales que definen el mundo actual.

Al respecto, el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey (México) explica que el aprendizaje basado en investigación (ABI) es una técnica didáctica que tiene el objetivo de relacionar las enseñanzas que se brindan en el aula, con técnicas y metodologías de investigación que permiten que los estudiantes puedan, a la par de su formación, desarrollar competencias y habilidades de análisis, reflexión y argumentación.