Jóvenes disruptivos inspiran al mundo con sus ideas en el TEDx Unifranz 2023

Emprendedora, como ella misma se describe, consolidó su empresa c on el metal, para moldear su camino de éxito. Es gerente general de Industrias Metalúrgica Carap Bolivia (MCB), su sueño hecho realidad es un ejemplo de fuerza, resiliencia e innovación, cuyo motor principal es el amor por la familia. Su historia será una que coronará el TEDx Unifranz.

Sueña con abrir oportunidades laborales a otras mujeres y se considera una verdadera líder en todos los ámbitos de su vida. En la rutina diaria del trabajo, no se incomoda por usar el overol ni ensuciarse las manos con el residuo metálico que deja el aluminio. Sabe que el esfuerzo manual le permitirá lograr el ideal mayor.

Creativo y joven, así se destaca Ángel Rapu, quien se abre oportunidades de éxito con su pasión por el arte y diseño 3D. Sus habilidades le permiten crear obras en el metaverso y los vende en NFT (bienes no fungibles, como criptomonedas); sus clientes están en Estados Unidos y otros países del mundo.

La pasión por lo que hace lo desarrolló en aulas de la Universidad Franz Tamayo, en la carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia. “Siempre me gustó el tema de las películas, los personajes, el mundo digital, los efectos visuales y cuando encontré eso aquí, no lo solté, es como una semilla que empezó a brotar de ahí, todo el esfuerzo que yo pude darle todos estos años, me hace feliz de haber iniciado mi carrera aquí y continuar”, puntualiza el joven artista.