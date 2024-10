La brecha de género en América Latina se reduce; la educación es uno de sus pilares

Por su parte, Xiomara Zambrana, directora adjunta del IME, subraya el papel fundamental de la creciente concienciación sobre la igualdad de género, impulsada tanto por gobiernos como por organizaciones no gubernamentales.

Zambrana añade que el aumento de mujeres en posiciones de liderazgo y la promulgación de leyes que protegen sus derechos también han sido cruciales. No obstante, reconoce que aún queda mucho por hacer en estos ámbitos.

El emprendimiento, en particular, ha sido un motor clave para reducir la brecha de género. Según Zambrana, "al liderar sus propias empresas, las mujeres no solo logran independencia económica, sino que también crean redes de apoyo y mentoría, fomentando una cultura de empoderamiento". Las emprendedoras no solo desafían los estereotipos de género, sino que también reinvierten en sus comunidades, generando empleo y promoviendo el desarrollo económico local.