La cirrosis no alcohólica, un desafío silencioso para la salud hepática

En los últimos años, la cirrosis no alcohólica ha emergido como una preocupación creciente en el ámbito de la salud, desafiando la noción tradicional de que esta enfermedad hepática crónica está exclusivamente vinculada al consumo excesivo de alcohol.

A diferencia de la cirrosis alcohólica, la cirrosis no alcohólica o enfermedad del hígado graso no alcohólico está estrechamente asociada a factores metabólicos y afecciones como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina.

El 2023 no fue un buen año para Ángel, pese a su ascenso como gerente regional de una reconocida institución financiera. A mediados de año, el profesional fue diagnosticado con diabetes tipo 2, cirrosis no alcohólica e hipertensión arterial. En esa oportunidad el médico le advirtió que, si no controlaba su peso, hacía ejercicios y cambiaba sus hábitos de alimentación, su salud corría riesgo.