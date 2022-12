La comunicación, factor fundamental para la prevención de enfermedades contagiosas

De ahí que, la comunicación es un factor clave que deberán considerar los estados o las instituciones de salud al momento de planificar campañas de prevención o contención de cualquier tipo de emergencia sanitaria, no solo en el país sino en la región latinoamericana.

Las enfermedades contagiosas no son de ahora

Las enfermedades infecciosas no han aparecido en 2020 o están relacionadas con el Covid-19. Más bien, están vinculadas como parte de un proceso constante que ha ido de la mano del desarrollo de la civilización y que ha modificado el comportamiento de los seres humanos constantemente.

El Covid-19 no va a desaparecer, seguramente se van a registrar miles de casos más por las nuevas variantes o mutaciones propias del virus. Se tiene que trabajar fuerte en lograr una mayor cobertura de la vacunación, prevención en los grupos específicos que no creen en esta enfermedad o que creen que no tiene importancia en sus vidas.