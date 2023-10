La construcción de autoestima positiva facilita el logro de objetivos

“Hace unos días, en mi trabajo, hicieron unos videos para conmemorar una fecha importante y me eligieron por sorteo para entrevistarme. En el lugar donde trabajo, eso pasa con frecuencia y siempre me las ingenio para escapar. Pero dado que era una instrucción, accedí. De manera disimulada hice de todo para que las tomas no salieran bien. No sirvió de nada. Igual publicaron el video”, cuenta Gabriela, una joven que adoptó el barbijo o cubrebocas como parte de su fisionomía.