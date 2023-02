La credibilidad es el mayor capital del periodista, asegura Pedro Rivero Jordán

Rivero Jordán concuerda con este criterio. El verdadero periodismo “pone a prueba a ese pilar o esa independencia para no perder la perspectiva de la imparcialidad en la apreciación de los hechos que se suceden y no desviarse ni un ápice de la búsqueda de la verdad , que es la misión fundamental de un medio de comunicación, independiente y creíble. De otro modo, una vez perdida la credibilidad es imposible recuperarla (…)”, puntualiza.

Zeballos decía que el mal periodismo no existe, porque si es malo no es periodismo. Para Rivero Jordán, eso explica muy bien, en esencia, cuál es la misión y cómo es que deben reunirse las mejores virtudes de quienes van a profesionalizarse en periodístico o van a seguir esta carrera.

“Una mala persona no puede ser periodista (…) El periodismo tiene algo muy especial que no admite fallas (…), los errores en el ejercicio periodístico no se pueden permitir. Es un camino sin retorno para el periodista, quien no debe desviarse de los principios y valores que orientan y que deben seguir quienes abrazan esta actividad que Gabriel García Márquez definió como el mejor oficio del mundo. No tengo dudas de que así sea”, indica.