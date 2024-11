La economía creativa combina talento, cultura y tecnología para el desarrollo sostenible

La innovación y la creatividad están transformando las economías mundiales y Bolivia no es ajena a este proceso. Sin embargo, el país enfrenta el reto de diversificar su matriz productiva, históricamente dependiente del extractivismo. En este contexto, la economía creativa surge como una alternativa viable que combina talento, cultura y tecnología para generar desarrollo sostenible y oportunidades laborales.

“El boliviano no se muere de hambre porque encuentra soluciones creativas para subsistir. Pero esta creatividad podría explotarse para crecer de manera sostenida y para eso requiere de condiciones”, afirmó.

Para la periodista, la clave está en que el Estado no sólo fomente el emprendedurismo, sino que al menos deje de obstaculizar. “En Bolivia, ser formal y generar economía parece un pecado. El primer paso es no estorbar”, concluyó.

No obstante, persisten desafíos estructurales. La falta de incentivos fiscales y las trabas burocráticas son barreras que enfrentan quienes quieren emprender. En palabras de Lazarte, “el Estado no necesita hacer todo, pero al menos debe dejar de estorbar. Ser formal y emprender en Bolivia no debería sentirse como un pecado”.