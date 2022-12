La educación ambiental desde las aulas para lograr un planeta más sostenible

Los niños y los jóvenes de hoy, lejos de ser víctimas pasivas, han comenzado a tomar protagonismo desde los colegios y las universidades como camino para el desarrollo de un futuro mejor. Nina Py Brozovich , activista medioambiental y fundadora de Friday For Future Bolivia, defendió la necesidad de introducir en las aulas temas vinculados a l a educación ambiental . Su propuesta fue parte del III Foro Internacional de Educación Superior, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

La organización que Brozovich comanda en Bolivia se sumó al movimiento extendido a nivel mundial de niños y jóvenes en edad escolar para exigir a los gobiernos mayores medidas para luchar contra el cambio climático. Friday For Future surgió en 2018 a raíz de las protestas impulsadas por la sueca Greta Thunberg, de 16 años.

Para Brozovich, de 18 años, es importante el reformar la educación y hacerla compatible con los problemas que enfrenta la sociedad, como el medio ambiente. Las aulas se transforman en un espacio para formar estudiantes y profesionales con conciencia ambiental, que puedan ayudar a buscar soluciones al cambio climático.“Si no hay conciencia con lo que sucede no existirá relación de apego, no se entenderá la gravedad del problema y que consecuencias podría tener en nuestras vidas, y como ya nos está afectando”, explica la activista.