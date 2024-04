La educación debe poner la tecnología al servicio del humano y no al revés

“Me parece vital integrar estas novedades desde la niñez, pero sin abandonar la responsabilidad de las familias, el mundo educativo y de los políticos en la formación para un uso responsable de las nuevas tecnologías. No sé exactamente lo que implica y cómo se puede lograr, pero me parece vital enfatizar la necesidad de poner las tecnologías al servicio de los humanos, no al revés”, expresa Guy Haug, experto internacional en educación superior de la Unión Europea.

Haug agrega que, al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que no existen fórmulas infalibles en la educación y que algunas metodologías o herramientas que funcionan en un contexto o espacio geográfico pueden no funcionar en otro.

No sería aceptable no desarrollar la educación global

“Es un punto clave, porque la brecha digital existe en todos los países, aunque de manera diferente (incluso en los países más desarrollados, en grupos marginalizados, migrantes, zonas rurales y suburbanas); creo que se puede reducir (no eliminar) con base a fórmulas de mutualización en varios ámbitos, incluso el ámbito escolar, familiar, social, empresarial, entre otros. Me parece importante señalar que no sería aceptable no desarrollar la educación global y digital bajo la excusa de que no es accesible para todos. La peor solución a nivel nacional sería excluirse del cambio tecnológico en la educación, en cualquier nivel educativo”, expresa.