La educación debe promover el desarrollo integral de las personas

La educación debe transformar las sociedades y, para esto, no puede adoptar un rol meramente memorístico, de repetición de conceptos desfasados, sino responder a las expectativas y necesidades del mundo que nos rodea, para así garantizar su pertinencia y efectividad, buscando en todo momento la calidad educativa, la inclusión y la empleabilidad para el beneficio común.

¿Cómo lograr esta convergencia entre la educación y la sociedad? ¿Cómo garantizar la calidad educativa, la inclusión de todos los sectores y la empleabilidad de los estudiantes? La respuesta a estas preguntas no es simple, sino que responde a varios factores.

Del intercambio de ideas y criterios entre los expertos surgieron conclusiones valiosas que destacan la importancia de una educación que no solo cumpla con estándares técnicos, sino que también promueva el desarrollo integral de las personas.

Esto implica no solo una formación técnica sólida, sino también el fortalecimiento de competencias blandas y habilidades para la vida. El objetivo es formar individuos completos, cuyo perfil de graduado incluya aspectos del ser, es decir, dimensiones personales y sociales que van más allá del conocimiento académico.

“Me parece vital integrar estas novedades desde la niñez, pero sin abandonar la responsabilidad de las familias, el mundo educativo y de los políticos en la formación para un uso responsable de las nuevas tecnologías. No sé exactamente lo que implica y cómo se puede lograr, pero me parece vital enfatizar la necesidad de poner las tecnologías al servicio de los humanos, no al revés”, expresa Haug.