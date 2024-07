La experiencia profesional se forma a lo largo de la vida

“Tres años de experiencia deseables”, “Tener experiencia en el área”, “Contar con trabajo previo en el rubro”, son frases comunes en las convocatorias de empleo, las cuales suelen desanimar a los profesionales recién egresados de las aulas universitarias, ya que este requerimiento suele ponerlos en una espiral sin fin: “si no trabajo, no consigo experiencia, pero no puedo acumular experiencia si no trabajo”.