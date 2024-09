La falta de confianza, la principal traba para el uso de criptomonedas como medio de pago

Si bien en muchos lugares del mundo las criptomonedas son aceptadas como medios de pago para la compra de bienes y servicios, en Bolivia esto aún no se hace realidad, a pesar del reciente levantamiento de la prohibición de su uso. Esto podría cambiar gracias a un factor determinante: la confianza.

A partir del levantamiento de la prohibición del uso de criptomonedas en el país, en junio pasado, cada vez más bolivianos optan por estas como un activo de inversión e intercambio, sin embargo, aún no se han convertido en un medio de pago masivo o aceptado por la mayoría de los sectores económicos.

“Para hacer una transacción son necesarias dos personas, una que venda y una que quiera comprar. La que vende tiene que estar dispuesto a aceptar una criptomoneda o token como un medio de pago, si esa persona, grupo o empresa no están dispuestos a aceptar este activo, no lo van a hacer, independientemente de la normativa, por lo tanto, la posibilidad de uso de estas va a depender completamente de la confianza que exista en estas monedas digitales”, explica Orlando López, economista financiero especializado en gestión de riesgos y docente de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

“Existen criptoactivos que tienen valores más o menos estables que no registran variaciones demasiado grandes en su cotización, otros que están indexados al valor del dólar y otros que son muy volátiles, por lo que es importante que el público se informe sobre la criptomoneda que quiera comprar y utilizar, esto se aplica también a su uso como medio de pago”, explica.

“Lo mismo va para el vendedor, pero es un tema de confianza, no solo entre partes, sino también con la misma moneda. El uso de criptomonedas requiere de confianza, la cual, al ser un sistema no regulado por ningún gobierno, puede ser difícil de tener, pero esta se puede construir con información y observación de los mercados”.

Sin embargo, esta confianza puede ser difícil de alcanzar sin un marco regulatorio, cosa que en el país no existe.

“El Banco Central de Bolivia (BCB) levantó la restricción al uso de cripto, pero no ha normado su uso. Inclusive, en la resolución que autoriza la compra, venta e intercambio indica que no se responsabiliza por las pérdidas en las que el público pueda incurrir”, aclara el experto.

Al momento del levantamiento de la restricción, el BCB señaló que un activo virtual no es una moneda de curso legal, no es efectivo y no existe obligación, por parte de la población, para recibirlos como medio de pago, por lo que los riesgos inherentes al uso y comercialización de los mismos serán asumidos por los usuarios de dichos activos.