La formación profesional y el espíritu empresarial abren oportunidades a los licenciados en Uganda

“El proyecto i-SOFT me ayudó a adquirir competencias y, gracias a él, no necesito buscar trabajo. Ya tengo trabajo y pronto tendré mi propia oficina”, afirma Lynettee Ndyamuhaki, ex alumna de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Mbarara (MUST), en Uganda, universidad asociada a la Fase III del Fondo Fiduciario de China que centra su ayuda en la enseñanza de una mano de obra técnica innovadora.