La gestión de liderazgos generacionales mejora la convivencia y productividad en la empresa

Las empresas, en la actualidad, gestionan equipos que incluyen a trabajadores de diferentes generaciones, desde los baby boomers hasta los millennials y la generación Z. Cada uno de estos grupos trae consigo una formación distinta, una visión del trabajo particular y, sobre todo, diferentes fuentes de motivación.

Por ejemplo, mientras que las generaciones anteriores, como los baby boomers, valoraban claramente la separación entre trabajo y vida personal, y vinculaban su realización personal al éxito profesional, las generaciones más jóvenes buscan un propósito de vida en lo que hacen. Para ellos, sentirse bien no solo depende del ambiente laboral, sino de qué tan alineado esté su trabajo con sus valores y metas personales.

Las nuevas generaciones de colaboradores “están encontrando un propósito de vida a través de la actividad que realizan; por lo tanto, el sentirse bien no solamente depende de cuán bien me siento yo en la empresa, sino de qué tan bien me siento yo con lo que estoy haciendo, qué tanto se acerca a mi propósito de vida personal y qué tanto yo voy a encontrar la realización a través de la actividad que tengo que realizar todos los días”, agrega el experto.