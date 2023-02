La globalización “está marcando el paso” a las economías del mundo

La globalización y las nuevas tecnologías no solo están revolucionando las comunicaciones sino, también, la forma de enseñar, estudiar, investigar o hacer negocios. La economía no está al margen de las profundas transformaciones que vive la humanidad. Expertos aseguran que, incluso, los modelos económicos están cambiando.

El columnista de The New York Times, Thomas Friedman, sentenciaba no hace mucho que la globalización es “más lejana, más rápida, más barata y más profunda”.