La hipnosis ayuda a superar problemas psicológicos y físicos

Cuando se habla de la hipnosis es casi imposible no ponernos a pensar en una película de suspenso de terror, donde un paciente o un individuo es controlado mentalmente y con malas intenciones. Sin embargo, la ficción no siempre refleja la realidad.

“Sin embargo, como con cualquier intervención terapéutica, hay riesgos potenciales si se utiliza incorrectamente. Por ejemplo, la hipnosis no es adecuada para personas con ciertos trastornos mentales o aquellos que no están dispuestos a participar activamente”, puntualiza.

El docente universitario explica que la hipnosis surgió gracias a la gran necesidad terapéutica que había muchas décadas atrás. “Como sabemos, no todo lo que pensamos y hacemos es 100% consciente, hay ciertos rasgos, patrones y pensamientos que son inconscientes y muy difícil de acceder a ellos, incluso, para el paciente mismo. Entonces, la hipnosis surgió como una técnica con la cual se pueden conocer los detalles de aquellos recuerdos y pensamientos reprimidos”.

Esta técnica sólo puede y debe ser puesta en práctica por terapeutas calificados en el área de la hipnosis, por lo que se desmiente la típica creencia del mago o brujo que puede hipnotizar a quien quieran con chasquear solamente los dedos. No funciona así.

También se ha utilizado en la modificación de comportamientos no deseados, como dejar de fumar o perder peso.

c. Cambios en la conducta, tales como problemas del sueño y el hábito de mojar la cama, fumar o comer en exceso.

La hipnosis requiere la cooperación del individuo, y no se puede forzar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Otra idea errónea es que sólo ciertas personas pueden ser hipnotizadas, pero la mayoría de las personas pueden experimentar algún grado de hipnosis.

“Implica un estado de relajación profunda y atención focalizada, pero no es equivalente a estar dormido. La persona está consciente y puede participar activamente en el proceso”, puntualiza.

“Algunos hitos que podemos destacar son los siguientes: en 1955, la British Medical Association fue la primera organización profesional que aprobó el uso médico de la hipnosis. Posteriormente, siguieron esa tradición en la validación profesional la Canadian Medical Association y la Canadian Psychological Association en 1958; la American Psychological Association, Division 30 ‘Society of Psychological Hypnosis’, en 1960; la American Psychiatric Association en 1961; The Royal Society of Medicine del Reino Unido, que crea una sección sobre ‘hipnosis y medicina psicosomática’, en 1978; y, en 2001, la British Psychological Society valida la técnica para su empleo en el ámbito de la Psicología Clínica”, afirma el académico europeo.