La IA como herramienta para potenciar el aprendizaje

La inteligencia artificial es una herramienta invaluable para potenciar el aprendizaje y el talento humano en general, por lo que no debe ser tomado como una herramienta infalible, sino como un repositorio y un apoyo en la enseñanza.

“La IA lo que hace es analizar su entorno y tomar acciones para generar un resultado de acuerdo a la información que los humanos ya generaron anteriormente. Los algoritmos no son nuevos, se hablaba de ellos desde la década de los 90 y lo que hace es potencializar el talento humano y eso debe ser aplicado a la educación”, señaló Rose Luckin, profesora de Learner-Centred Design de la University College de Londres, Inglaterra.

“La IA ha estado con nosotros desde mediados del siglo pasado, y la IA en la educación por casi el mismo tiempo, pero lo que es nuevo es lo que estamos viendo ahora, IA accesible, gratuita y escalable, principalmente la IA generativa, como Chat GTP o Bard y también procesadores de imagen como Dall-E, eso es lo nuevo, es lo que ha causado una explosión en el interés sobre IA y son herramientas muy interesantes, pero tenemos que entender que no son perfectas y debemos usarlas sabiamente”, dice.

“No son perfectas estas herramientas. Por eso debemos usarlas sabiamente en nuestro día a día. Es cierto que todos hemos traducido un texto con su ayuda, pero esto no significa que las máquinas sean más poderosas. Todo depende de la forma en la que interactuamos con ellas”, agrega.

Los maestros también pueden utilizar la inteligencia artificial, aunque muchos no han tenido la preparación adecuada para hacerlo de manera eficiente, ya que estas herramientas pueden medir la resiliencia o la motivación que tienen sus estudiantes. De esta forma los pueden clasificar en diversos tipos o personalizar sus programas de estudio.

El potencial disruptivo de la IA en la educación fue el foco central de la jornada inaugural de la IFE Conference 2024, uno de los eventos más importantes sobre educación en el continente, organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación (Institute for the Future of Education) del Tecnológico de Monterrey (Tec Monterrey).