La IA ha llegado para revolucionar las mentes y la educación debe adaptarse a este cambio

“Tenemos que ponernos al día con las nuevas tecnologías como la IA, tenerle miedo no nos va a ayudar en nada, es como darle la espalda. Tenemos que adoptarla, conocerla, probarla, pero también ser críticos porque todas las tecnologías tienen una parte buena, positiva, pero también una parte que no es tan buena, que hay que cuidarlas y procurar que se queden al margen. Ciertamente, las instituciones educativas y los profesores tenemos que ser la vanguardia, no tenerle miedo, probarlas y sacarles partido”, agrega.