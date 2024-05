La IA hace posible ver y hablar de nuevo con los difuntos

La muerte es definitiva. No hay escape al descanso eterno y muchas veces no tenemos la posibilidad de despedirnos, lo que puede causar un gran dolor, que se suma al de la pérdida. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) nos brinda la oportunidad de decir adiós.

La IA nos brinda una multitud de herramientas para generar texto, imágenes, videos e, incluso, clonar voces y crear avatares personalizados. Estas dos últimas aplicaciones tienen una funcionalidad adicional, ser programados para reproducir la personalidad, la apariencia y hasta ciertos comportamientos de personas que ya no están con nosotros.

En Taiwán, una startup lanzó recientemente una app para crear avatares de mascotas fallecidas. Otra startup en Estados Unidos, HereAfter, permite preservar ‘la memoria de las personas tras la muerte’, mediante el uso de grabaciones de sus memorias.

Según un reporte del medio Rest of the World, una funeraria del país, Fushouyuan, comunicó en un evento que está trabajando en una opción para que los difuntos puedan aparecer como avatares de IA. Otros creadores independientes han difundido vídeos generados por IA de cantantes fallecidos y actores para promocionar estos servicios.

Este servicio atrajo, en un breve tiempo, a más de 2.000 personas, señala Rest of the World. De hecho, hay quienes incluso utilizan este servicio para fingir la muerte de seres queridos, según cuenta Wu al medio. Además, comenta que deben monitorizar los chats para asegurarse de que los chatbots no dicen nada que pueda causar daño emocional a los usuarios, ya que existe el riesgo de que se promuevan las ideas suicidas con frases como “Te esperaré en el cielo”.