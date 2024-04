La IA obliga a las instituciones educativas a ajustar sus enfoques a la nueva realidad

“Hasta ahora, los modelos de evaluación se han concentrado en analizar los aprendizajes que los estudiantes han adquirido a través de trabajos o pruebas memorísticas o pseudo memorísticas. Pero, si el proceso de los alumnos es acompañado, cuando no sustituido por la IA a la hora de generar los productos educativos, el análisis y evaluación de los mismos se convierte en un sinsentido, es por esto que hay que ajustar los enfoques”, asegura Pastor.

“Las competencias no son las mismas de antes. Hoy, más que nunca, hay habilidades nuevas que hay que cultivar y que no necesariamente parten del conocimiento. Estas competencias son muy necesarias para trabajar en un mundo moderno y que va cambiando. El hecho de trabajar en equipo, tener pensamiento crítico, el de saber hacer trabajos colaborativos, incluso los mismos valores que tiene que cumplir el docente, que ya no es el instructor sino un orientador, son los cambios trascendentales que tienen que darse para transformar la educación”, expresa.