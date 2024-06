La IA revoluciona la gestión de riesgos financieros

La inteligencia artificial (IA) está transformando múltiples sectores de la sociedad y la gestión de riesgos financieros no es una excepción.

“El avance de la IA es inevitable en todas las áreas y la gestión de riesgos no está exenta, se deben desarrollar modelos predictivos para los diferentes riesgos a los que se enfrenta una empresa”, asegura.

-Riesgo de crédito porque los clientes no pueden cancelar sus obligaciones con la empresa.

-Riesgo de liquidez, ante la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas posibles es la mala gestión del flujo de caja.

No obstante, la implementación de la IA en la gestión de riesgos no está exenta de desafíos. La calidad y la integridad de los datos son fundamentales para el éxito de los modelos de IA. Las empresas deben asegurarse de que los datos utilizados sean precisos, completos y relevantes. Además, puede introducir sesgos si los datos de entrenamiento no son representativos o están sesgados, lo que puede llevar a decisiones incorrectas.