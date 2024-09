La imagen y el sabor son los secretos: Teresa Calderón transformó su pasión en un buen negocio

Desde hace años, Teresa Calderón encontró en Bolivia un nuevo hogar y un espacio para cultivar su pasión por la cocina. Originaria de Venezuela, ella supo aprovechar sus habilidades para hacer arepas con los ingredientes típicos del mercado boliviano, específicamente de Santa Cruz, transformando así su sueño en un negocio próspero que no solo satisface el paladar de sus comensales, sino que también alimenta a su familia.

Si bien el negocio era próspero, los ingresos no eran suficientes para mantener a su familia, razón por la que ella debía complementar su economía con otras actividades. “Aunque yo trabajaba mucho para que todo esto funcione, no podía ser el principal sostén de mi casa, el dinero no alcanzaba, algo faltaba en mi emprendimiento”.