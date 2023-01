La 'influencia' del mercado laboral emergente se refleja en las nuevas carreras universitarias

El Internet y las nuevas tecnologías han abierto infinitas oportunidades a las personas y a la sociedad. Su influencia en la educación, los negocios, la ciencia, la investigación, la gestión gubernamental o la gestión empresarial es incalculable. En el ámbito académico, la ciencia y el conocimiento están en permanente actualización y, cada vez, a mayor velocidad. Han aparecido nuevas carreras y las universidades han visto la necesidad de actualizar programas, contenidos y metodologías.



Emilio Evia, experto en educación superior y vicerrector de Posgrado de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, aseguró que el proceso de creación de nuevas carreras universitarias debería ser constante a fin de cubrir una demanda laboral cada vez más especializada y transdisciplinar.



“Los procedimientos de actualización y complementación de contenidos deberían ser más constantes y libres para permitir a las universidades enseñar de acuerdo a lo que se denomina ‘State of the Art’ (lo último) en todas las materias”, sostuvo.



Oferta de carreras ha quedado corta



De acuerdo con la versión del profesional, las carreras universitarias han quedado cortas a los requerimientos de los mercados en todos los campos, afectando a los nuevos profesionales que, cuando ingresan a trabajar, necesitan desarrollar habilidades que no aprendieron antes.



Es muy importante, según Evia, la vinculación con los empleadores y así conocer sus requerimientos, esto se puede abordar con metodologías activas como son los análisis de casos en los cuales de una manera interdisciplinaria se resuelven problemas actuales y cotidianos de las empresas, hospitales, laboratorios para las diferentes carreras.



“Es el verdadero aprender haciendo, motivar a los estudiantes que se equivoquen al solucionar los problemas que actualmente tienen las empresas, que practiquen desde el inicio, no poner límites a su creatividad. Me adhiero a una afirmación de PDA en sentido que hoy hemos aprendido que la fuerza laboral diseña su propio recorrido”, puntualizó.



Ante ese desafío, las universidades deben incorporar en sus currículas habilidades como el pensamiento analítico para la innovación, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis. Muchas de estas habilidades se adquieren enfrentando casos, es decir “practicando la teoría”.



Marco regulatorio



“En nuestro país, los procedimientos regulatorios no son los más expeditos para estos procesos por lo que tanto las universidades como los estudiantes se ven en la necesidad de complementar los estudios formales con cursos que amplíen el campo de la enseñanza, oferta que ha crecido mucho gracias al Internet”, afirmó.