La innovación e internacionalización del conocimiento impulsan la cooperación educativa en América Latina

Las situaciones disruptivas o de cambio que enfrenta el mundo producto de la pandemia del coronavirus, los cambios que vive la sociedad desde finales del siglo pasado por la revolución tecnológica , la aparición de nuevos escenarios fomentados por la creatividad en tiempos de globalización e incluso el escenario de guerra entre Ucrania y Rusia, son momentos de inflexión para la educación superior en Latinoamérica. Es innegable que el escenario educativo en la región afronta innumerables limitaciones; no obstante, se abren posibilidades para la innovación e internacionalización del conocimiento.

La Pontificia Universidad Javeriana impulsa el Centro de Investigaciones de Salud Global. Es un programan digno de resaltar. Con subvención de la National Institute for Health and Care Research (NIHR), de la Unidad de Psiquiatría Social y Comunitaria de la Queen Mary University of London de Inglaterra, impulsa el desarrollo de investigaciones en salud, mediante una alianza entre tres universidades latinoamericanas. La Universidad Franz Tamayo, Unifranz, de Bolivia (sede académica Santa Cruz) es una de ellas. También se suma la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.