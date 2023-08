La inteligencia artificial simplifica tareas mecanizadas en el trabajo periodístico

Iván debe elaborar una nota de prensa sobre un tema bullado en la coyuntura local. No podrá ir al lugar citado así que apela a un software de última tecnología para capturar toda la explicación transmitida por redes sociales y esta plataforma inteligente le arroja datos sobre los puntos más relevantes del discurso, además de una comparativa de datos. Todo este proceso redujo en 40 minutos el trabajo que lo hacía antes de forma mecanizada.

La vieja máquina de escribir Olympia está en una esquina de su escritorio, junto a la grabadora Casio que aún retiene un casete de cinta. El sexagenario periodista cambió sus hábitos tradicionales y se sumó a la tecnología para hacer más eficiente su trabajo como consultor; al principio tenía miedo a que la Inteligencia Artificial lo reemplace, pero no fue así.

“La labor periodística requiere muchos atributos que solamente tiene de momento el ser humano, por ejemplo, no tiene empatía, creatividad. Un periodista requiere habilidades blandas, puesto que su trabajo es de interacción social, de confianza con la gente, hasta de curiosidad. El análisis profundo y creatividad aún están en el lado humano y es de momento muy difícil emular esas cualidades por una máquina”, afirma Becerra.

Becerra afirma que los periodistas tienen un gran competidor, pero eso no quiere decir que sus competencias queden obsoletas. Como en el caso de Iván, desarrolló su capacidad de redacción periodística por 15 años, hasta ser jefe de prensa en dos rotativos nacionales; también aprendió a manejar una cámara filmadora con tarjeta de memoria e hizo radio, en su travesía de universitario.

Pero, no solo es en el caso del periodismo que la Inteligencia Artificial irrumpe y provoca varias reacciones. “En Hollywood, en este momento hay una huelga de guionistas y actores, que piden la regulación y hasta prohibición del uso de IA, porque les quitará el trabajo, tanto como guionistas hasta de los actores”, afirma el académico de Unifranz. Y, agrega: “quedará obsoleto el periodista que no se adapte y no aprenda el manejo de estas herramientas”.