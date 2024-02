La Inteligencia Artificial, una aliada sin límites para la educación

En la era digital actual, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad transformadora en el ámbito educativo. La creciente integración de la IA en la enseñanza y el aprendizaje ha demostrado que sus aplicaciones no conocen límites, superando obstáculos y generando un impacto positivo en la educación global.

Si bien miles de instituciones educativas todavía están inmersos en el debate sobre si es ético adoptar o no la IA generativa, recientemente, OpenAI anunció una asociación con la Universidad Estatal de Arizona que se convertirá en la primera institución de educación superior autorizada a usar las “capacidades avanzadas” del producto estrella de esa compañía (Chat GPT Enterprise) para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

En ese marco, se desarrolló el IFE Conference 2024 “La educación en la era de la inteligencia artificial”, uno de los eventos más importantes sobre educación en el continente, donde se comparten tendencias y prácticas que están revolucionando el mundo de la educación. El encuentro fue organizado por el Instituto para el Futuro de la Educación (Institute for the Future of Education) del Tecnológico de Monterrey.