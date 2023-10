La Inteligencia Artificial, una herramienta ‘potente’ para la educación

Los docentes y profesores están utilizando la inteligencia artificial para atender los intereses reales de los estudiantes. El aprendizaje es mejor cuando se investiga algo que le interesa a uno mismo y no cuando es fruto de una instrucción u obligación, como es el caso de las matemáticas.

“La tecnología es una herramienta y no un fin en sí mismo (…), es una especie de avión que nos ayuda a ir a un lugar que no podemos ir”, dice Rodrigo Fábrega, director de la Fundación Cruzando de Chile y líder en enseñanza de programación y actual profesor invitado del Massachusetts Institute of Technology (MIT).