La música, uno de los motores de la economía creativa

“Los eventos culturales como la música, en mi caso con la Orquesta Filarmónica, no solo involucra a los artistas en escena, sino que también hay toda una industria detrás. En nuestro medio, esta industria aún no es muy grande, pero incluye personas que trasladan las tarimas, el coro, los que llevan los instrumentos, el maquillaje, y quienes trabajan en la escenografía”, explica Augusto Guzmán, director de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba.

Sin embargo, el informe también evidencia que los datos reflejan una realidad bastante uniforme en cuanto a la asistencia a conciertos, recitales o presentaciones de música en vivo de artistas bolivianos. El 40 % de las personas de 58 años o más prefieren asistir a conciertos, recitales o presentaciones de música en vivo de artistas bolivianos. Un 25% asistió únicamente a este tipo de conciertos y un 24% de la población no asistió a ningún concierto de artistas bolivianos. Los principales motivos por los que la gente no asiste a este tipo de eventos son la falta de tiempo (41%), falta de dinero (19%) o porque no les interesa (13%).