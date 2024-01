La nueva realidad exige cambios en la educación

“Hoy, los niños y jóvenes se centran en la necesidad de una mejor conectividad, el pedido de respeto a sus derechos, causas sociales y medioambientales, entre otros, tomando protagonismo para generar cambios y es justamente esto es lo que marca la diferencia con las otras generaciones. El Bank of America los denominó como ‘la generación más disruptiva de la historia’”, señala Ariel Quispe, responsable de la Jefatura de Enseñanza Aprendizaje (JEA) de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Quispe indica que los estudiantes de hoy, no reciben de forma pasiva la información o siquiera su formación, sino que llevan el gen de la disrupción.

Esto quiere decir que las universidades deben buscar un fin de impacto social en el que, no sólo se apliquen saberes teóricos-conceptuales y procedimentales, sino valores éticos, sensibilidad social, análisis crítico, empatía, creatividad e innovación, entre otras actitudes que configuran un modelo de persona; “es decir, el ‘valor agregado’ de todo profesional, independientemente de la disciplina”, dice Yoshino.

Quispe advierte que esta generación no rehúye los problemas, sino que está lista para enfrentarlos y buscarle solución experimentando.

“Son tiempos de fácil acceso a la información y al conocimiento. Ahí está el porqué de su carácter crítico, de que lo cuestionen todo y aprovechen su talento para sacar provecho de todas las oportunidades. Su actitud hace que estén en constante movimiento, se adapten con facilidad a nuevos entornos y espacios cambiantes y no se queden estancados”, apunta.

Rodrigo Fábrega, director de la Fundación Cruzando de Chile, señala que hasta el momento la educación se ha centrado en la repetición y, a pesar de la introducción de las tecnologías en las aulas, no se ha innovado en la manera en la que los alumnos se relacionan con ésta.

Para el experto chileno, la tecnología no puede ir delante de la pedagogía, porque no se obtienen buenos resultados. “Creo que los docentes hacen su mejor esfuerzo, sin embargo, no fueron formados en una era donde la tecnología ya forma parte del aprender haciendo”, específica.