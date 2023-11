La publicidad está desafiada a decir siempre la verdad

¿Por qué publicidad engañosa? De acuerdo a la denuncia, la empresa aseveraba que “numerosos estudios científicos” avalaban que el energizante que incluía era más beneficiosa que otras opciones similares, cuando en realidad no existe evidencia seria de ello.

En la misma línea, Nacho Franchini, director Creativo de Fuego LATAM de Argentina, sostiene que decir la verdad , debería ser la condición sine qua non (sin la cual no) del publicista.

Otros elementos no menos importantes, según Franchini, son escuchar lo que se dice a fin de tener certeza respecto al público objetivo, agregar algo completamente aleatorio que permita que la marca sea recordada por los clientes y entretener .

Para Ricard Castellet, director de la consultora de derecho digital Tecnolawye, la publicidad debe ser clara, veraz, objetiva y no inducir a engaño, “si incumple estas condiciones podemos denunciar”.

“Nunca escribas un anuncio que no querrías que tu familia leyera. No le contarías mentiras a tu mujer, así que no se las cuentes a la mía”, decía David Ogilvy, conocido como el padre de la publicidad moderna.