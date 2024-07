La soledad, un problema humano y de salud pública

“Pueden estar cientos de personas a mi alrededor, yo me siento solo. No quiero que nadie me hable o venga a visitarme a la casa. Es más, trabajo como autómata solo para cubrir mis gastos. Ya no me importa nada. Mi vida se fue en ese bus que manejaba un borracho y que se llevó a mi familia. ¿Será que algún día recupere mi paz?”, dice el joven de 31 años que trabaja en una institución estatal como economista.