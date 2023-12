La tecnología facilita la tarea del médico del deporte en el tratamiento a atletas

Salinas dice que un médico del deporte es aquel que se ocupa del tratamiento de lesiones, pero también de la prevención, cuidado, nutrición y prescripción de rutinas de ejercicio, no sólo de los deportistas, sino de la población en general.

“Es decir que la medicina del deporte se ocupa, no solamente de atender a los deportistas, sino a toda la sociedad, porque prescribe ejercicios para diferentes enfermedades y coadyuva en la prevención de enfermedades metabólicas, degenerativas, cardiovasculares. Es un punto crucial que en la actualidad toma mucha importancia porque se ha visto el beneficio que da a estas patologías de los pacientes”, señala.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física regular y adecuada puede reducir el riesgo de muchas enfermedades y trastornos no transmisibles. Además, practicar algún deporte ayuda a mantener una buena salud ósea y funcional.

Salinas remarca que la medicina del deporte es una especialidad médica, ya que es un médico titulado, no un fisioterapeuta, no un nutricionista, no un enfermero, el que determina el tratamiento que deben seguir los pacientes y las técnicas que se utilizarán en ese tratamiento.