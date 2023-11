“Así como un niño puede aprender a usar una tijera, a hacer figuras con plastilina o a escribir con un lápiz, también puede aprender a programar y crear cosas. Nosotros no queremos que los niños sean solamente usuarios de la tecnología, sino que sean capaces de crear tecnología , utilizar las herramientas para crear las cosas que se imaginaron”, señala el experto.

"Nos hemos dedicado a investigar cómo aprendemos , no solamente cómo enseñamos, sino cómo aprendemos y cuál es la interrelación entre la pedagogía y la tecnología. En ese marco hemos empezado a investigar, de forma conjunta con el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), con el objetivo de que los estudiantes se puedan interesar en los temas que les ofrecemos”, explica.

Según el experto, hasta el momento, la educación se ha centrado en la repetición. Con la introducción de las tecnologías en las aulas no se ha innovado en la manera en la que los alumnos se relacionan con ésta.

“Si una escuela compra robots, computadoras o pizarras inteligentes y todos hacen lo mismo, sólo se está repitiendo, pero no se está creando”, indica Fábrega, quien visitó Bolivia en el marco del Futures Week, organizado por la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, y el Nodo Bolivia de Millennium Project, donde se abordaron temas relacionados con el medio ambiente, trabajo, ciudades, educación y salud.

La tecnología no puede ir delante de la pedagogía, porque no se obtienen buenos resultados. “Creo que los docentes hacen su mejor esfuerzo, sin embargo, no fueron formados en una era donde la tecnología ya forma parte del aprender haciendo”, específica.