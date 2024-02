La tecnología, un espacio de oportunidades para visibilizar el nuevo periodismo

“Los periodistas, al igual que casi todas las carreras, han tenido que aprender a aprovechar la tecnología y convivir con ella. La tecnología es un espacio de oportunidades, de retos y de aprendizaje constante. Por ejemplo, el periodismo ahora no se puede concebir sin estar en un espacio digital, porque este espacio te permite llegar a mucha más audiencia”, explicó Carolina Méndez Valencia, periodista especializada en medios digitales.

“Yo venía madurando un cambio de ciclo, porque me motivaba mucho el emprendimiento. Me considero un emprendedor y pienso que en Santa Cruz se impone la cultura del emprendimiento. Me dije: ‘Tengo que arriesgar y trabajar para mí’”, recordó sobre cómo dejó el periodismo de papel y tinta para pasar a la era digital.