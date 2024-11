La teoría no basta, las empresas buscan experiencia y práctica en nuevos profesionales

“La teoría no basta, la experiencia es vital. Cuando una persona en las aulas comienza a mostrarse, a reflejar su conocimiento, a trabajar en equipo y a compartir con sus compañeros, nos dice mucho sobre ella”, explica Fabricio Guillén, analista senior de Gestión de Desarrollo Humano en el Banco Nacional de Bolivia (BNB).

El experto agrega que, incluso, si el postulante no ha tenido un trabajo antes de postularse, se valora su experiencia previa, como trabajos dirigidos, participación en ferias, clubes, o proyectos, entre otros factores.

Pablo Ardaya, experto en Gestión del Talento Humano por Competencias, magíster en gestión empresarial y director nacional de Capital Humano de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, indica que la experiencia no necesariamente viene de haber permanecido en un puesto laboral, sino que se forma a lo largo de la vida, con prácticas pre profesionales, con talleres, participación en grupos y sociedades, entre otras actividades.

Por ejemplo, el experto señala que un profesional de ingeniería de sistemas que desde el colegio se ha mantenido cercano a grupos de programación, ha participado de eventos como “hackatones” o retos abiertos y ha publicado algunos de sus programas, ha acumulado experiencia práctica, más allá de si trabajó o no de manera formal en una empresa.

“La práctica y la experiencia son cruciales. A veces, las personas tienen mucho conocimiento teórico, pero es como llenar una taza hasta que rebasa; si no lo aplican, no saben qué hacer con él, lo importante es usar ese conocimiento de forma práctica. Es vital que los profesionales pongan en práctica lo que saben y utilicen sus habilidades para generar valor tanto para ellos como para la empresa”, indica.

Marcelo Olguín, gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) apunta que un profesional con experiencia práctica tiene mayores oportunidades que uno que no cuenta con esta.

“Creo que la experiencia práctica es tan valiosa que el aprendizaje teórico. Puedo compartir una experiencia personal: entré a trabajar en TIGO a los 17 años, recién salida del colegio, y empecé a hacer algunas tareas que no eran tan formales como las de ahora. Esto me ayudó a entender cómo funciona realmente una empresa, qué se requiere y qué se espera de un perfil de un nuevo empleado. Las oportunidades se les darán a quienes estén mejor calificados, y la calificación no siempre se basa solo en lo académico, sino también en tener experiencias prácticas”.