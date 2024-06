La transición del periodismo tradicional al online democratiza la información

No obstante, esta democratización trae consigo el riesgo de la propagación de noticias falsas, rumores y medias verdades, ya que los ciudadanos no necesariamente siguen los rigurosos procesos de verificación que caracterizan al periodismo profesional.

Los periodistas no solo capturan hechos, sino que los contextualizan y los interpretan, ayudando al público a entender la complejidad del mundo. Mientras que cualquier ciudadano puede grabar un evento, es el periodista quien investiga las causas y las consecuencias, proporcionando un análisis profundo y bien fundamentado.

El medio ya no media

“El cambio que se ha producido en estas décadas, es que el medio ya no media, es decir, las fuentes pueden decidir utilizar un canal prescindiendo de esa canalización propia que hacíamos los periodistas o que hacen los medios de comunicación, con lo cual hemos dejado de mediar de la manera que lo hacíamos antes y mediamos a medias”, reflexiona.

Sin embargo, esto no significa que el rol del periodista haya desaparecido. Al contrario, su función de verificar, analizar y contextualizar es más crucial que nunca en un entorno donde la desinformación puede propagarse rápidamente.

En la misma línea, Pastor considera que, en el periodismo, las formas más innovadoras de comunicar e informar a menudo provienen de fuera de los medios tradicionales. Nuevos actores en el mercado informativo, que no siguen las convenciones tradicionales, están redefiniendo cómo consumimos noticias y cómo se presenta la información.

“La gente que va a hacer que se mueva el árbol, es gente que está fuera. Es lógico que aparezcan personas que no son periodistas de larga carrera, que no aplican los procesos habituales, que no utilizan los canales tradicionales del periodismo, pero que están generando nuevos nichos de mercado y es posible que esos nuevos nichos de mercado de aquí a unos años sean el nuevo mercado natural”, añade.