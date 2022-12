La universidad del futuro apuesta a personalizar la educación

“Cuando uno habla de educación por lo general, se imagina el colegio, el gran edificio; no pensamos en la educación emocional, en la educación psicológica, conductual, social, cultural. A mí me prepararon para trabajar derivadas integrales en matemáticas, pero nunca me enseñaron a asumir el fracaso de mi primera entrevista o cómo poder levantarme si es que no me elegían, jamás me enseñaron en todos los cursos de finanzas lo importante que es pagar al día”, apunta.