Las 5 habilidades para triunfar en un entorno laboral

Coté Soler, gerente de BeLiquid, dijo a Business Vogue, que esa destreza “lleva siendo la más solicitada. No hay persona que no lo ponga como una de sus mayores virtudes. ¿La realidad?: seguimos sin saber trabajar en equipo. Es más, muchas empresas siguen empujando a sus trabajadores a no hacerlo, promoviendo el individualismo, generando así una competitividad interna, reconocimiento individual, premios, etc. Si todo está armado en la empresa para que le vaya bien al que más destaque, ¿por qué razón trabajar en equipo?”, se preguntó.